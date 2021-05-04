Тункинский район, Бурятия, , 13:27 — REGNUM В поисках пропавших после схода лавины туристов в горах в Бурятии были задействованы бурятские и иркутские спасатели. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, по прибытию на место они вытащили из-под снега тело одного погибшего.

В поисках двух остальных погибших спасателям предстояло обследовать около 120 тыс. кв. метров снежного покрова. Однако уже спустя три часа работ их тела были обнаружены в 10 метрах от места гибели первого мужчины, на глубине около 1,5 метров.

«После извлечения из-под снега, тела погибших были доставлены вертолетом Ми-8 МЧС России в г. Иркутск. Всего к работам были привлечены 48 человек и 8 единиц техники», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая под лавину попали пять туристов из города Дивногорск Красноярского края, совершавшие восхождение на вершину Мунку-Сардык. Двое выживших были эвакуированы на вертолёте в шоковом состоянии и с признаками обморожения рук.

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