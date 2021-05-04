Тюмень, , 13:26 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 45 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 46 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 мая коронавирусом заразились 35 336 человек. Выздоровели 33 697 человек, скончались 473 пациента с COVID-19.