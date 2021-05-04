Стокгольм, , 14:54 — REGNUM Китайские СМИ ставят под сомнение безопасность западных вакцин от COVID-19. И, несмотря на политические лозунги о «глобальном общественном благе», китайские вакцины редко оказывались бесплатными для бедных стран-получателей. Об этом со ссылкой на новое исследование Шведского центра китайских исследований (SCCS) сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Вакцина AstraZeneca (сс) Gencat

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Китайские СМИ особенно скептически относятся к надежности западных вакцин и вместо этого отдают предпочтение своим вакцинам, основанным на традиционном методе инактивации вируса.

Согласно отчету SCCS, еще одна тенденция в новостных сообщениях о вакцинах в Китае — критика Европы и Соединенных Штатов за предательство в отношении более бедных и менее развитых стран.

В начале пандемии коронавируса лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что китайские вакцины будут способствовать «глобальному общественному благу». И с тех пор многие китайские СМИ опубликовали новости о пожертвованиях вакцины Китаем другим странам, таким как Сербия, Пакистан и Непал. Однако большинство переданных китайских вакцин было продано, а не передано в дар бесплатно. В то же время шведские журналисты отмечают, что точные данные по объемам продаж китайских вакцин найти сложно.