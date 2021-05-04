Саянск, Иркутская область, , 13:26 — REGNUM Прокуратура Иркутской области проводит проверку по факту падения с балкона четвёртого этажа жилого дома четырёхлетней девочки.

Как сообщает 4 мая пресс-служба ведомства, инцидент произошёл в Саянске 2 мая: в какой-то момент, оставшись без присмотра взрослых, ребёнок вышел на балкон, и перегнувшись через перила, упал на газон. После падения потребовалось госпитализация в ОГБУЗ «Саянская городская больница». По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новотроицке Оренбургской области полиция проводит проверку по факту травмирования годовалого ребенка. Предварительно со слов бабушки установлено, что ребенок получил травмы в результате падения из окна балкона своей квартиры, расположенной на втором этаже.

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