Вашингтон, 5 мая, 2021, 08:35 — ИА Регнум. С предложением отлучить от причастия общественных деятелей, которые продвигают аборты, публично выступил архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордильоне. Американское издание NationalCatholicReporter подчеркивает, что инициатива эта выдвинута на фоне всё более частых призывов со стороны консервативных католиков запретить причащаться президенту США Джо Байдену.

Белый воротничок католического священника

Примечательно, что одним из известным деятелей, которые отрыто выступают за решительное смягчение политики в отношении абортов, является спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Известная участница Демократической партии является одним из самых влиятельных и резонансных католиков в архиепископии Сан-Франциско. С критикой в отношении Пелоси архиепископ Кордильоне уже выступал, он настаивает на борьбе с абортами как главном приоритете американских епископов.

Кордильоне проводит четкую грань между человеческой слабостью и намеренным попранием христианских принципов. По его убеждению, политик-католик, пропагандирующий аборты, не грешит от неведения или аморальности, а упорно и публично отвергает само католическое учение.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в материале Станислава Стремидловского «Американские епископы раздумывают об отказе Байдену в причастии».