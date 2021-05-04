Казань, , 13:24 — REGNUM В столице Татарии 8 мая состоится акция «Парад у дома ветерана». Шествие современной и исторической военной техники с поздравлением ветеранов пройдет по улицам города. Об этом заявил начальник управления культуры Казани Азат Абзалов.

По словам спикера, это мероприятие проводится с прошлого года и стало одним из самых полюбившихся горожанами. Уже с 5 мая «Волонтеры Победы» начнут поздравлять ветеранов по месту жительства, а 8 мая состоится шествие военной техники, сообщил Абзалов.

В колонне по казанским улицам проедут автомобиль ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, автомобиль ГАЗ-67 с макетом пушки, танк Т-34 на трейлере, танк ИС-3 на трейлере, «Катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки и современные образцы.

Старт шествию будет дан на Оренбургском тракте и пройдет по всем районам столицы РТ с остановками для поздравления ветеранов по месту их жительства. По окончании шествия запланирован концерт.

Проведение акции потребует ограничения движения по ряду улиц. Всего ко Дню Победы в Казани запланировали более 100 мероприятий.

ИА REGNUM напоминает, в Казани в экстрим-парке «Урам» 8 мая появится арт-объект, посвященный Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву.

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