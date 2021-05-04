Ставрополь, , 13:21 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки выздоровели от COVID-19 всего 15 человек. Это минимальный показатель за период с осени 2020 года. Общее число жителей края, сумевших преодолеть болезнь, составило 50 276 человек, сообщили 4 мая в федеральном оперативном штабе.

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За эти же сутки был подтвержден коронавирус еще у 51 человека. Общее число носителей коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло на Ставрополье 53 279 человек.

За прошедший день в крае также зафиксировано еще четыре смерти от осложнений после COVID-19. Общее число случаев летального исхода достигло 1377. Это второй показатель после Дагестана (1457) в Северо-Кавказском федеральном округе.