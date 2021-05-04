Минск, 4 мая, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Проблемы ответа на санкции Запада, состояния белорусской экономики, противодействия пандемии и развития пострадавших от радиационного заражения регионов обсудил 4 мая Александр Лукашенко с председателем совмина Белоруссии Романом Головченко.

President.gov.by Александр Лукашенко и Роман Головченко

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Лукашенко поинтересовался работой экономики, отметив среди имеющихся «проблем — это попытка запугать Белоруссию санкциями». Как сообщает президентская пресс-служба, он подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа.

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«Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна», — заявил Лукашенко. Головченко заверил: ВВП Белоруссии в I полугодии вырастет почти на 2%.

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Чиновники поговорили также о «финансировании антиковидных мер». Лукашенко напомнил о своём решении к сентябрю выработать новую программу по развитию «чернобыльских» территорий, чтобы «восстановить тот уровень жизни и безопасности, который был до чернобыльской катастрофы».

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