Бишкек, , 13:18 — REGNUM Киргизстанцы устроили митинг возле здания штаб-квартиры Организации объединенных наций в Нью-Йорке с призывами остановить агрессию Таджикистана против Киргизии и оккупацию таджикскими военными киргизских территорий, пишут киргизстанские СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

Участие в акции приняли около 20 уроженцев Киргизии, которые вышли к ООН с транспарантами с лозунгами «Прекратите нападать на Киргизию», «Киргизия жертва, а не инициатор [конфликта]», «Таджикистан, прекрати убивать мирных киргизстанцев» и обвинениями в развязывании конфликта в адрес президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Также митингующие принесли с собой плакаты с фотографиями киргизстанских детей, погибших во время вооруженного конфликта, разгоревшегося в конце апреля на границе Киргизии с Таджикистаном.

Устроившие пикет киргизстанцы просят Совет безопасности ООН «остановить насилие против мирных граждан Киргизии».

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»