Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Ввод жилья в Петербурге в апреле 2021 года составил 111 901 кв. метра, или 119 домов на 2280 квартиры, включая индивидуальное строительство. Это на 2,44% меньше, чем в аналогичном месяце 2020 года — год назад было введено в эксплуатацию 114 704 кв. метра жилья, или 25 домов на 2125 квартир, включая ИЖС.

Московский район Санкт-Петербурга (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 4 мая в комитете по строительству Санкт-Петербурга лидером по вводу жилья в апреле 2021 года стал Московский район: пять домов на 766 квартир общей площадью 31 472 кв. м. На втором месте Невский район (28 674 кв. м жилья, это четыре дома на 852 квартиры). На третьем месте оказался Приморский район — 14 334 кв. м жилья, или восемь домов на 281 квартиру.

Кроме того, в апреле 2021 года в Петербурге было введено в эксплуатацию 14 объектов общегражданского назначения, в том числе Охтинский канализационный коллектор в Красногвардейском районе, производство электронного и оптического оборудования в Красногвардейском районе.

По данным Петростата, в январе-марте 2021 года ввод жилья в Петербурге вырос в 2,6 раза по сравнению с январем-мартом 2020 года и составил 728,3 тыс. кв. м (14,4 тыс. квартир). Наибольшая площадь жилья в первом квартале текущего года была введена в Московском районе (198 тыс. кв. м) и Приморском районе (125 тыс. кв. м).

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