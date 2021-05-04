Чита, 4 мая, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В хозяйствах Забайкалья начался сбор огурцов. Как сообщает 4 мая пресс-служба правительства региона, в тепличных комплексах собрали свыше 6 тонн овощей закрытого грунта.

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края Урожай огурцов

«Первыми к сбору огурцов в крае приступили сельхозорганизации Читинского района. В настоящее время в предприятиях «Черновский овощевод», «Новый материк» и в теплицах индивидуального предпринимателя Вячеслава Орла урожай превысил 6 тонн», — пояснил руководитель регионального минсельхоза Денис Бочкарев.

По прогнозам министерства сельского хозяйства Забайкальского края, в этом году сельхозпредприятия планируют вдвое увеличить производство овощей закрытого грунта. В 2020 году аграрии региона получили в теплицах 3 тысячи тонн овощей.

Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, за период с 19 по 26 апреля 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил 6,4%, помидоры свежие — 4,6%, яблоки — 3,3%.

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