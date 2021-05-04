Анкара, , 13:13 — REGNUM Министерство внутренних дел Турции ужесточает ограничительные меры в стране, введенные из-за распространения коронавируса. Соответствующее заявление распространили сегодня, 4 мая, власти Турции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Сообщается, что с 7 мая всем торговым предприятиям Турции, в том числе и сетевым магазинам, запрещается продавать товары, кроме предметов первой необходимости.

То есть, торговать можно будет только продовольственными товарами, едой для животных, чистящими средствами и некоторыми видами косметики, за исключением парфюмерии и принадлежностей для макияжа.

Под запрет попадают, в том числе, продажа электроники, одежды, игрушек и многого другого.

Напомним, что в апреле уровень заражения коронавирусом в Турции подскочил аж до 65 тысяч выявленных случаев за сутки. Власти в срочном порядке восстановили карантинные ограничения и сейчас число суточного прироста выявленных случаев удалось снизить до примерно 25 тысяч.