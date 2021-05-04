Калуга, 4 мая, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Свыше двух тысяч работ более 2,5 тысячи авторов и творческих коллективов представлены на открывшейся 3 мая в калужском театре юного зрителя. 46-й областной выставки детского творчества «Пасха! Господня Пасха!». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru На выставке детского творчества

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Подобные выставки в Калуге давно стали местом встречи юных талантов, чьими трудами под руководством увлеченных педагогов сохраняются истоки русской культуры, закладывается та картина, которая называется Русский мир. В экспозиции выставки этого года нашлось место всем проявлениям юных творческих натур — рисункам, поделкам из различных материалов, вышивкам и многому другому. Митрополит Калужский и Боровский Климент поздравил участников и гостей выставки с праздником Пасхи.

«В этом году Пасха не обычная. В этом году на выставке очень много ваших рисунков и поделок, и что особенно удивило — даже потолок завешан невероятными поделками! Вы хотели встретить Пасху с радостью! В каждом вашем рисунке — ваша любовь, ваше видение этого светлого праздника. Я желаю вам, чтобы так же, как театр сейчас заполнен плодами вашего удивительного творчества, так и ваши сердца были заполнены любовью к Богу», — отметил владыка Климент.

С 1998 года в тюзовских выставках Калуги, посвященных Рождеству Христову и Светлому Христову Воскресению, приняли участие около 90 тысяч юных талантов со всей области, включая Калугу и Обнинск. Это учащиеся воскресных школ, детских школ искусств, гимназий, детских центров, общеобразовательных школ, воспитанники школ-интернатов и детских садов, а также детские коллективы санаториев, больниц и библиотек.