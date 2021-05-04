Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Российский капитан и нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал доигрывать матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за того, что в команде решили не рисковать, также у него нет рецидива травмы. Об этом 4 мая заявил главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт, его слова приводит пресс-служба НХЛ.

«Он хорошо чувствовал себя на тренировке утром, однако перед игрой на разминке не все было гладко. Овечкин вышел на игру, но после первой смены сказал, что чувствует себя не очень комфортно, поэтому мы решили не рисковать», — сказал он.

Также главный тренер столичной американской команды отметил, что у российского 33-летнего хоккеиста не было проблем, однако он чувствовал себя не так хорошо, как во время тренировки.

«Он вышел попробовать себя, и мы решили, что ему лучше пропустить игру», — уточнил Лавиолетт.

«Был ли это рецидив? Нет. Если что-то было бы не так, Овечкин обязательно сказал бы нам об этом. Но он провел на льду всего 30 секунд», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин из-за травмы не смог доиграть матч регулярного чемпионата североамериканской НХЛ с командой «Нью-Йорк Рейнджерс».