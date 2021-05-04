Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Дорожные рабочие Ленинградской области за первые дни мая убрали 34 дерева, которые повалил на дороги сильный ветер. Непогода будет хозяйничать в регионе до конца первой недели месяца, поэтому региональный комитет по дорожному хозяйству (КДХ) напоминает автомобилистам об осторожности.

Сильный ветер повалил 34 дерева на региональные дороги Ленобласти Пресс-служба КДХ ЛО

«За минувшие сутки убрали 34 поваленных дерева. Работаем в усиленном режиме, так как погода меняется быстро. ДТП не зафиксировано, что тоже радует», — сообщили в КДХ.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду 5 мая в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут небольшие, днем на юге местами умеренные осадки в виде: ночью мокрого снега, днем дождя. Ветер ночью северный слабый, днем переходящий к юго-восточному умеренный. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+9 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В четверг 6 мая также ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов пройдет дождь, местами небольшой, днем также будут идти дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем переходящий к юго-западному умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +7…+12 градусов, местами до +15 градусов.