Санкт-Петербург, 4 мая 2021, 13:18 — REGNUM Дорожные рабочие Ленинградской области за первые дни мая убрали 34 дерева, которые повалил на дороги сильный ветер. Непогода будет хозяйничать в регионе до конца первой недели месяца, поэтому региональный комитет по дорожному хозяйству (КДХ) напоминает автомобилистам об осторожности.

Сильный ветер повалил 34 дерева на региональные дороги Ленобласти
Сильный ветер повалил 34 дерева на региональные дороги Ленобласти
Пресс-служба КДХ ЛО

«За минувшие сутки убрали 34 поваленных дерева. Работаем в усиленном режиме, так как погода меняется быстро. ДТП не зафиксировано, что тоже радует», — сообщили в КДХ.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду 5 мая в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут небольшие, днем на юге местами умеренные осадки в виде: ночью мокрого снега, днем дождя. Ветер ночью северный слабый, днем переходящий к юго-восточному умеренный. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+9 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В четверг 6 мая также ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов пройдет дождь, местами небольшой, днем также будут идти дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем переходящий к юго-западному умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +7…+12 градусов, местами до +15 градусов.