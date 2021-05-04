Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM В Екатеринбурге задержан молодой человек, подозреваемый в ряде грабежей. Об этом сообщает городское управление МВД.

Преступления были совершены в микрорайоне Эльмаш. 24 апреля гражданин напал на салон сотовой связи и похитил телефон стоимостью семь тысяч рублей. А 27 апреля он похитил сумку у женщины.

Уже через день после последнего преступления его поймали. 27-летний гражданин, ранее уже судимый, признал за собой вину. Теперь ему грозит до четырёх лет колонии.