Улан-Удэ, , 13:07 — REGNUM Руководитель управления министерства юстиции РФ по Бурятии Николай Ботоев скончался скоропостижно 3 мая в возрасте 39 лет. Информация об этом появилась на сайте ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Ботоев родился 7 ноября 1981 года в Улан-Удэ. В 2004 году окончил Ульяновскую государственную юридическую академию, трудился в органах прокуратуры. С 2009 года работал в управлении Минюста, занимал различные должности.

«С учетом деловых и профессиональных качеств 9 июня 2018 назначен на должность заместителя начальника Управления Минюста России по Республике Бурятия. 27 августа 2019 года приказом Министра юстиции Российской Федерации назначен начальником Управления Минюста России по Республике Бурятия», — отметили в управлении.