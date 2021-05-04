Архангельск, 4 мая, 2021, 13:05 — ИА Регнум. К Дню Победы Почта России доставит ветеранам войны, труженикам тыла и людям, пережившим блокаду Ленинграда, персональные поздравления, подписанные главой государства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветеран

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Почты России, в Архангельской области письма получат 5 858 ветеранов.

Всего в России c 2 по 8 мая поздравление президента будет направлено более 800 тысячам ветеранов.