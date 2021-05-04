4 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Волнующий и вечно раздражающий вопрос — сколько и как зарабатывают депутаты, их жены и дети — обсуждают пользователи соцсетей. По мнению жителей Удмуртии, депутаты Госсовета живут, как на другой планете.

Елена Зорина, , 13:39 — REGNUM По итогам 2020 года совокупный доход депутатов Госсовета Удмуртии составил 640,366 млн рублей, что ниже показателя предыдущего года почти на 20 млн рублей. Сведения о доходах, расходах и имущественных обязательствах опубликованы на портале регионального парламента. Представлены декларации 60 депутатов, таким образом, в среднем на каждого парламентария приходится годовой доход в размере 10,672 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

Максимальный доход в прошлом году задекларировал генеральный директор ООО «Цветы» Андрей Волков («Единая Россия»), депутат заработал 160,545 млн рублей. Годом ранее доход депутата составлял 114,86 млн рублей. В собственности Волкова пять земельных участков общей площадью около 7,5 тыс. кв. метров, четыре жилых дома, две квартиры, два гаража, баня и объект незавершенного строительства. В графе транспортных средств указаны моторная лодка и прицеп.

На втором месте по объему доходов находится депутат третьего, четвёртого, пятого и шестого созывов, директор ООО «Инком» Владимир Паршин («Единая Россия») — 73,354 млн рублей, по итогам 2019 года доход составлял 118,533 млн рублей. Внушительный список собственности парламентария включает 132 земельных участка, 19 жилых домов, 46 зданий, в том числе 44 нежилых, 11 сооружений и машино-место. Депутат владеет автомобилем Mercedes-Benz GLE 400D 4 MATIC.

Также в числе самых обеспеченных депутатов оказался единоросс Алексей Малюк, генеральный директор ООО «Удмуртская хлебная компания», который заработал в 2020 году 69,638 млн рублей. По итогам 2019 года Малюк задекларировал доход в размере 79,261 млн рублей. В собственности депутата пять земельных участков, два нежилых здания и два нежилых помещения. В перечень транспортных средств, которыми владеет парламентарий, вошли гидроцикл, катер, три снегохода и три прицепа — один для перевозки грузов, еще один — для водной техники.

Малюк Алексей Михайлович Ideputat.er.ru

Традиционно публикация доходов чиновников вызывает шквал обсуждений в социальных сетях. Кто-то шутливо хвалит народных избранников за умение жить, кто-то завидует, у кого-то данные о доходах депутатов вызывают лишь гнев.

«Типа смотрите, нищеброды, как нужно жить», — отреагировал Альберт Г.

«Хорошо живут за наш труд, чтоб им так же было, как и простым людям», — пожелал Серега К.

«Всех на МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Е. З.)», — предложил Дмитрий В.

«И с такими доходами вы думаете эти люди о народе думают? Да им по барабану», — считает Виктор Г.

«А сколько всего записано на подставные лица и родственников, наверное», — предположил Виталий Б.

«Да, пусть ещё огласят список у родственников», — поддержала Дарья П.

«За какие такие заслуги? А на операцию детям собираем всем миром! Позор!!!» — возмущен Рустам А.

«И почему это люди не хотят за 15−20 тыс. рублей в месяц работать», — недоумевает Андрей С.

«Если сложить заработанное депутатами и зарплату недепутата, то получится очень даже неплохая средняя зарплата. С такими годовыми миллионами можно много зарплат учителей и врачей перекрыть», — полагает Татьяна Б.

«А самое главное, что региональный бюджет — на дне, долгов миллиарды, но зато сами в тепле… Половину активов Удмуртии продали Москве, остатки разобрали сами. Молодцы», — отметил Сергей М.

Дом Правительства Удмуртии. Ижевск Yan.gorev

У многих депутатов достаточно хорошо зарабатывают супруги. Так, в 2020 году доход супруги представителя «Единой России», генерального директора ООО «Мебельная фабрика МСТ. Мебель» Алексея Санникова составил 120,382 млн рублей на фоне дохода самого депутата в размере 3,119 млн рублей. Причем ни одним из объектов недвижимости супруга парламентария не владеет, а вот в качестве транспортных средств задекларированы пять автомобилей от «Лады» до Mercedes, четыре автофургона, прицеп, катер, погрузчик и два автобуса.

Супруга депутата Малюка, который также в тройке лидеров по доходам, заработала в коронавирусном году 65,580 млн рублей. Она владеет пятью земельными участками, жилым домом, квартирой, тремя нежилыми зданиями и долями в двух нежилых помещениях. Также у жены парламентария — два погрузчика.

Третьей в числе супругов депутатов с максимальным доходом в 2020 году стала жена бывшего спикера Госсовета Алексея Прасолова («Единая Россия») — 48,72 млн рублей. Супруга депутата владеет 55 нежилыми помещениями, двумя земельными участками, двумя квартирами и тремя жилыми домами, один из которых площадью 700 кв метров является объектом незавершенного строительства. Также в собственности супруги парламентария автомобиль, катер, моторное судно и четыре прицепа.

«Ну да, не то что Путин (президент РФ Владимир Путин. — Е. З.). Всего-то «Нива» и прицеп», — удивился Вадим Ч.

«У первых двух в собственности погрузчики. Видимо, тяжело деньги грузить, приходится иметь погрузчики», — прокомментировал Алексей У.

«130 земельных участков… 20 домов… это куда столько?» — недоумевает Лидия Ф.

«В аренду сдавать, потомство подрастает — и они будут сдавать в аренду и жить за границей», — ответил Федя С.

«У них сколько домов, а люди одну ипотеку должны всю жизнь платить», — сокрушается Дарья П.

«Как «хорошо» они работают, столько заработали. Супер», — саркастически отметила Вера С.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Любопытно, что достаточно крупный заработок имеют даже дети удмуртских депутатов. Так, миллионные доходы имеют дети главного инженера ООО НПФ «Инженерно-строительные изыскания» Тимура Ягафарова (ЛДПР). Один ребенок, у которого в собственности два земельных участка и жилой дом, заработал 3,85 млн рублей. Другой ребенок, который владеет тремя земельными участками и жилым домом, получил за год доход в размере 1,9 млн рублей. Причем сам Ягафаров заработал в 2020 году 2,929 млн рублей, супруга — 2,776 млн рублей.

Ребенок председателя СПК — колхоз «Авангард» Фарита Халитова («Единая Россия») заработал за год 26,681 тыс. рублей. А ребенок директора Можгинского отделения Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Эдуарда Петрова («Единая Россия») — 3,167 тыс. рублей.

«И даже их дети ворочают миллионами, это как?» — не понимает Анна Р.

«Просто невозможно, как с другой планеты, как несовершеннолетний ребенок может заработать такие деньги… Мой вон на работе помогал, убирал территорию — 3 тыс. рублей в месяц», — пишет Елена К.

«Интересно, а на этих «зарабатывающих» детей тоже по 10 тыс. выплатят к школе», — любопытствует Константин В.

ИА REGNUM напоминает, по данным Удмуртстата, в 2020 году денежные доходы населения Удмуртии в среднем составляли 25,443 тыс. рублей в месяц. По сравнению с показателем 2019 года реальные денежные доходы сократились на 2,2%. Всё население республики за год получило совокупный доход в размере 457,161 млрд рублей. Из этих средств 272 млрд рублей, или почти 60%, пошли на оплату товаров, 68,116 млрд рублей, или почти 15%, — на оплату услуг. Объем обязательных платежей составил 63,698 млрд рублей. При этом расходы жителей республики в целом составили 410,485 млрд рублей.