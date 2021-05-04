Барнаул, , 13:01 — REGNUM Клещи активизировались в Алтайском крае. Как сообщает 4 мая пресс-служба правительства региона, пострадали уже более 400 человек, в том числе 183 ребенка до 14 лет.

Берёзовый лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 90 укушенных этими опасными насекомыми, 28 из них — дети.

По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, у трех взрослых жителей Барнаула подозревают сибирский клещевой тиф. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом эксперты не выявили. В 2,6% исследованных клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранняя весна пробудила клешей в Алтайском крае ещё 5 апреля: за неполный месяц в поликлиники края с жалобами на присасывание этих опасных насекомых обратилось более 28 человек из 18 районов Алтайского края.

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