Казань, , 13:00 — REGNUM В Казани в экстрим-парке «Урам» появится арт-объект, посвященный Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. Мероприятие приурочили в честь празднования Дня Победы.

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов уточнил, что «8 мая экстрим-парк «Урам» проводит дружественные соревнования на кубки имени великих героев, здесь также создадут арт-объект, посвященный Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву».

ИА REGNUM напоминает, 26 апреля в Торбееве открыли памятник Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. Памятник появился при поддержке Российского военно-исторического общества, а 24 апреля в Саранске состоялась премьера фильма «Девятаев», который помог в создании художественного образа при подготовке монумента.

Михаил Девятаев родился в селе Торбеево. Во время Великой Отечественной войны он командовал звеном 104-го гвардейского истребительного авиационного полка. В общей сложности он сбил девять вражеских самолетов. Полк, в котором служил Девятаев, называли музыкальным, и именно он стал прототипом полка в фильме «В бой идут одни старики». Михаил Девятаев смог бежать из немецкого лагеря в Пенемюнде на острове Узедом. Угнав немецкий самолет «Хейнкель», он умудрился уйти от погони в низких облаках и с товарищами пролетел над морем к своим. Михаилу Девятаеву присвоено звание Героя Советского Союза.

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