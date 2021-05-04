Сыктывкар, 4 мая 2021, 12:58 — REGNUM Депутат Олег Михайлов (КПРФ) вызвал на дебаты главу Коми, обругавшего его матом за критику. Видеоролик с призывом парламентарий опубликовал на своей странице «Вконакте».
Глава Коми на призыв Михайлова пока не отреагировал.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми Владимир Уйба обругал Михайлова матом в фойе Госсовета после того, как парламентарий с трибуны заявил о политической трусости главы республики. В фойе Уйба, используя нецензурную лексику, предложил разобраться по-мужски и пообещал «урыть» народного избранника. Аудиозапись диалога депутат опубликовал в сети. В Кремле противоправных действий со стороны главы республики не увидели.