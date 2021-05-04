Сыктывкар, 4 мая, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Депутат Олег Михайлов (КПРФ) вызвал на дебаты главу Коми, обругавшего его матом за критику. Видеоролик с призывом парламентарий опубликовал на своей странице «Вконакте».

Rkomi.ru Владимир Уйба

"Владимир, с недавних пор мы с тобой на «ты». Ты хотел мужского разговора, ну что ж, давай поговорим на понятном тебе языке […]. Поскольку перчатка на моей стороне, то форму поединка выбираю я. Мне глубоко претит бой с престарелым человеком, но ты сам ставишь вопрос ребром. Как политик я настаиваю на публичных дебатах на республиканском телевидении в прямом эфире. Посмотрим, хватит ли тебе мужества. Даю 24 часа, думай», — обратился депутат к главу республики.

Глава Коми на призыв Михайлова пока не отреагировал.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми Владимир Уйбаобругал Михайлова матом в фойе Госсовета после того, как парламентарий с трибуны заявил о политической трусости главы республики. В фойе Уйба, используя нецензурную лексику, предложил разобраться по-мужски и пообещал «урыть» народного избранника. Аудиозапись диалога депутат опубликовал в сети. В Кремле противоправных действий со стороны главы республики не увидели.