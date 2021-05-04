Москва, , 12:58 — REGNUM Ещё в конце прошлого года американские эксперты признали, что несмотря на «внушительные заслуги Вашингтона» на Ближнем Востоке и в Северной Африке, интересы США в этих регионах всё чаще сталкиваются с интересами России и Китая, которые усиливают свое влияние в регионе.

Вскоре после инаугурации Джо Байдена глава Единого командования Вооружённых Сил США генерал Кеннет Маккензи отметил, что Соединенные Штаты на Ближнем Востоке чаще сталкиваются с конкуренцией Москвы и Пекина, которые использовали снижение вовлеченности США в ситуацию в этом регионе, напомнили эксперты Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ в своём докладе «Россия и Китай на Ближнем Востоке: партнеры или конкуренты?».

Как только Барак Обама в 2011 году объявил о решении вывести американские войска из Ирака, интерес России и Китая к ближневосточному региону резко возрос. Уже в октябре 2011 года Москва и Пекин наложили вето на Резолюцию СБ ООН и не позволили ввести международные санкции против правительства сирийского президента Башара Асада. Пытаясь противодействовать распространению «арабской весны» на весь регион, в 2015 году в Сирии появились российские ВКС, а позже в стране был размещён полноценный воинский контингент. По словам авторитетного американского издания Foreign Affairs, Россия впервые после окончания «холодной войны» вернулась на ближний Восток.

Сначала целью было остановить террористическую угрозу вблизи собственных границ, но позже Москве удалось заполнить геополитический вакуум, расширяя военно-техническое, торгово-экономическое и дипломатическое сотрудничество со странами региона. Это помогло Кремлю стать влиятельным региональным игроком и вернуть в Россию в число ведущих мировых держав.

В отличие от Москвы, Пекин преследует в регионе сугубо экономические цели. Продвигая свою инициативу «Один пояс — один путь», Китай стремится защитить стабильность в регионе Суэцкого канала, являющегося главной артерией поставок китайских товаров в Европу. Также Поднебесная импортирует с Ближнего Востока почти половину потребляемых в стране углеводородов и она крайне заинтересована в стабильных поставках нефти, напомнили в Институте РУССТРАТ.