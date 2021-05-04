Лондон, , 12:56 — REGNUM Один из в мире производителей ювелирных изделий — компания Pandora приняла решение отказаться от использования натуральных добываемых алмазов. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

Сообщается, что ювелирный дом Pandora перейдет к использованию алмазов, специально выращенных в лаборатории. Первое производство таких алмазов запустят в Великобритании. Первая коллекция с искусственными алмазами

Генеральный директор Pandora Александр Лачик отметил, что общественность обеспокоена состоянием окружающей среды и методами работы горнодобывающей промышленности — поэтому и растет спрос на альтернативные способы добычи алмазов.

«По сути, мы можем достичь того же качества алмазов, что и природные, но по значительно более низкой цене, — подчеркнул Лачик.

Также он отметил, что натуральные алмазы вполне могут сосуществовать с алмазами, выращенными в лаборатории — спрос наблюдается на те и на другие.