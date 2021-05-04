Москва, 4 мая, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Из-за пандемии коронавируса из рейтинга популярных направлений на майские праздники для путешественников со школьниками полностью исчезли города за пределами России. Об этом 4 мая сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Пречистенская набережная

В частности, в 2019 году в рейтинг «школьных направлений» на майские входили Тбилиси и Ташкент, однако теперь из-за пандемии топ-10 представлен исключительно внутренними направлениями.

Кроме того, произошли перестановки в верхней части рейтинга: два года назад путешественники со школьниками чаще отправлялись в Санкт-Петербург, который входил в тройку наиболее популярных направлений, а Сочи был только на пятом месте по популярности у этой категории путешественников.

Таким образом, д поездок в Москву составила 17,66% от общего числа направлений, в Сочи — 16,09%, в Симферополь — 15,40%. Санкт-Петербург в 2021 году занял четвёртое место с долей 14,03%, а Калининград — пятое с 7,08%. Во вторую пятёрку городов вошли Анапа (3,57%), Минеральные Воды (2,32%) Краснодар (2,00%), Челябинск (1,63%) и Геленджик (1,57%).

Что же касается путешествующих с детьми дошкольного возраста (до шести лет включительно), то, по данным сервиса, тройку лидеров составили Сочи, Москва и Симферополь с долями пассажиропотока 19,34%, 13,29% и 12,89% соответственно.