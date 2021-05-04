Еткуль, Челябинская область, , 12:47 — REGNUM В Челябинской области 40-летний гражданин пойдёт под суд за гибель пенсионерки. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ему вменили нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места ДТП. Преступление было совершено августе 2019 года. По данным следствия, житель Еманжелинска на скорости 112 км/ч сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, а затем скрылся. Это произошло в селе Еманжелинка Еткульского района.

Женщина в результате ДТП скончалась на месте. Уголовное дело в отношении обвиняемого уже направлено в Еткульский райсуд.