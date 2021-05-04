Саратов, , 12:58 — REGNUM Спортсмены из Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Нижегородской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей с 30 апреля по 4 мая принимали участие во II этапе V летней Спартакиады молодежи России-2021 по бадминтону. Представители Приволжского федерального округа соревновались на базе центра бадминтона в Саратове.

Победителями соревнований в командном зачете стали спортсмены из Нижегородской области, набрав 1340 очков, на втором месте команда Башкирии — 985 очков и третье место, набрав 742 очка, заняла команда из Чувашии. Спортсмены из Саратовской области с 728-ю очками заняли четвертое место.

Согласно регламента о спортивных соревнованиях V летней Спартакиады молодежи России-2021, команды, занявшие первые четыре места, а также лучшие спортсмены по результатам личного первенства примут участие в финальном этапе V летней Спартакиады молодежи России-2021, который состоится в Казани с 12 по 18 июля.

ИА REGNUM напоминает, до осени для посетителей парков будет доступно более 50 пунктов в 26 зонах отдыха Москвы. Посетители смогут взять на прокат велосипеды, ролики, гироскутеры, скейтборды, электромобили и т. д. Кроме того, в пунктах проката в начале лета появятся ракетки для бадминтона и тенниса, мячи для волейбола и прочий спортинвентарь.

Читайте также: Чемпионат Европы по бадминтону впервые пройдёт на Украине