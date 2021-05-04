Тосно, Ленинградская область, , 12:59 — REGNUM В Тосненском районе Ленинградской области 15-летний юноша попал под колеса электропоезда и остался жив. По факту травмирования ребенка проводится проверка. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Пригородная электричка Дарья Драй © ИА REGNUM

Инцидент произошел 3 мая на перегоне между железнодорожными станциями Колпино и Саблино (32 км, пикет 7). Около 16:00 мск подросток переходил железнодорожные пути и не заметил приближающийся электропоезд. Несмотря на то, что машинист использовал звуковой сигнал и предпринял экстренное торможение, избежать столкновения ему не удалось.

«Ребенок госпитализирован в больницу, — уточнили в ведомстве. — Обстоятельства происшедшего выясняются. При наличии оснований транспортная прокуратура к виновным примет меры. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры».