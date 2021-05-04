Ставрополь, , 12:44 — REGNUM В Ставропольском крае остались на лечении в местных больницах четверо пассажиров автобуса, попавшего в ДТП. Среди них двое детей. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Врачи делают все для сохранения жизни и здоровья пострадавших в трагической аварии в Грачевском округе», — написал глава края.⠀Он также рассказал, что остальные пострадавшие в ДТП перевезены на лечение в Москву. Среди них семеро детей и один взрослый. Решение о переводе их в столичную клинику было принято после обследований, проведенных специально прибывшими для этого на Ставрополье специалистами из федеральных медучреждений. Борт МЧС с пострадавшими вылетел в Москву накануне ночью, 2 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter попал в ДТП на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь. В Грачевском районе он столкнулся с грузовиком. В автобусе ехала на соревнование в Карачаево-Черкесию детская баскетбольная команда из Волгограда.

На месте погибли пять девочек, еще девять детей и трое взрослых получили травмы и были доставлены в больницы Ставропольского края.

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