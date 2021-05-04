Сеул, , 12:59 — REGNUM Более половины граждан Южной Кореи сократили потребление морепродуктов после того, как Токио объявил о плане сбросить загрязнённую воду с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейской ассоциации потребителей.

Согласно результатам опроса, проведённого в апреле среди 500 человек в возрасте от 20 до 60 лет, 63% респондентов сообщили о сокращении потребления морепродуктов.

Несмотря на то, что сброс загрязнённой воды ожидается через два года, 91,2% опрошенных уже сейчас обеспокоены безопасностью продуктов питания и намерены сократить потребление морепродуктов, 95,2% — проверяют в магазинах информацию о происхождении продуктов, когда делают покупки, а 77,9% — проверяют информацию о происхождении продуктов в ресторанах или при заказе еды на дом.

Между тем 69,6% респондентов не доверяют нынешней системе проверки безопасности японской рыбной продукции, а 27,8% выступают за ужесточение контроля.