4 мая 2021 | Время чтения 12 мин

Краснодарский край стал местом кровопролитных сражений — через Кубань враг рвался на Кавказ и к Чёрному морю. Мужественно сражавшийся Новороссийск, вставший заслоном на пути врага, стал городом-героем, городами воинской славы стали Туапсе и Анапа.

Зоя Емельянова, , 14:00 — REGNUM Краснодарский край стал местом кровопролитных сражений — через Кубань враг рвался на Кавказ и к Чёрному морю. Мужественно сражавшийся Новороссийск, вставший заслоном на пути врага, стал городом-героем, городами воинской славы стали Туапсе и Анапа.

Разбитая немецкая бронетехника в освобождённом Новороссийске. 1943

Кубань перед Великой Отечественной войной

Краснодарский край (Кубанская область до революции 1917 года, позже Азово-Черноморский край) был создан незадолго до начала Великой Отечественной войны. В сентябре 1937 года было издано постановление ЦИК, которым Азово-Черноморский край был разделён на Краснодарский край с центром в Краснодаре и Ростовскую область с центром в Ростове-на-Дону. Создание регионов было утверждено в 1938 году. В состав Краснодарского края также входила Адыгейская автономная область (до 1990 года). По данным на 1939 год, на территории края проживали 2 млн 889 тыс. человек.

Великая Отечественная. Первый год войны

Мобилизация в Краснодарском крае началась уже с 23 июня — в первый день мобилизации, объявленный правительством СССР. Только с 23 июня по 31 декабря 1941 года на Кубани укомплектовали три стрелковые дивизии, одну горно-стрелковую, один стрелковый корпус, один танковый корпус, одну танковую дивизию, одну авиационную дивизию, шесть военных училищ и другие части.

С июня 1941 года по июль 1942 годов в ряды Вооруженных сил СССР было призвано 600 тыс. — каждый пятый житель края. Ещё 224 тысячи жителей края вступили в отряды народного ополчения. В портах Кубани — Ейске, Ахтари, Темрюке базировались корабли Азовской военной флотилии, сформированной летом 1941 года и впоследствии сыгравшей важную роль в войне.

Сочинские ополченцы. 1941–1943

С 1 октября 1941 года в Краснодаре организовали военно-учебные пункты, где проводились ежедневные занятия по военному делу: обучение проходили все мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. Каждый должен был освоить одну из военных специальностей, владеть винтовкой, ручной гранатой, вести рукопашный и штыковой бой.

Активно действовало и партизанское движение — на 1 августа 1942 года в крае числилось 130 партизанских отрядов с общим количеством 5 тыс. 049 человек.

Сочи — город-госпиталь

Сочи уже в первый год войны стал «городом-госпиталем» — к 20 июня 1941 года здесь развернули 8,3 тыс. госпитальных коек. Всего в 1941 году на курорте Сочи — Мацеста — Хоста, в Адлерском и Шапсугском районах на базе 65 санаториев и домов отдыха создали 50 госпиталей, способных принять более 21 тыс. раненых бойцов. И уже в августе Сочи и Туапсе приняли первых советских раненых.

Прибытие поезда с ранеными бойцами. Сочи

«Весь город вышел тогда на привокзальную площадь и улицу Горького. Мимо толпившихся в молчании сочинцев в тишине медленно шли санитарные машины с ранеными. Потрясенные увиденным, заплаканные женщины протягивали бойцам свои немудреные подарки, цветы, что-то говорили, о чем-то спрашивали. Ведь до этого еще никто не прибывал «оттуда». «Все пока что уходили «туда». А эти были первые, кто уже встретился с войной, о которой сочинцы только слышали», — описывается день 5 августа, когда в Сочи были доставлены первые раненые, в краевой Книге Памяти.

Раненые. Мацеста

Все как один — против врага

Краснодарский край сделал свой вклад в общую победу не только военной, но и трудовой доблестью. С начала войны все основные промышленные предприятия края полностью или частично были переведены на выпуск военной продукции.

Тихорецкий завод «Красный молот» в 1941 году выпустил первый бронепоезд «Железнодорожник», его построили на средства коллектива работников Тихорецкого узла. Уже к 1 февраля 1942 года тихорецкие заводы выпустили шесть бронепоездов тяжелого типа.

В сентябре 1941 года в крае началась организованная работа по сбору теплых вещей и белья для Красной армии, и к концу месяца жители собрали пять тысяч полушубков, почти 1,8 тыс. шинелей, более 400 меховых жилетов, 16 тысяч ватных курток, около девяти тысяч валенок, а также перчатки, рукавицы, носки, бельё, одеяла.

В первые три месяца войны с Кубани на фронт было отправлено более 42 тыс. коней, а до конца 1941 года — 70 тыс. сёдел для конных частей.

Казачество в годы войны

19 июля 1941 года было принято решение Краснодарского крайкома ВКП (б) и крайисполкома об организации кавалерийских казачьих сотен: в них предлагалось зачислять колхозников без ограничения возраста, умеющих управлять конем и владеть огнестрельным и холодным оружием. Формировались такие сотни «в порядке добровольности из числа казаков и адыгейцев без ограничения возраста по принципу «сотню из района».

Ещё до формирования казачьих сотен с Кубани в первые дни войны на фронт отправилась 50-я отдельная кавалерийская дивизия, которая проявила себя под Волоколамском и в Смоленской оборонительной операции. 26 ноября 1941 года дивизии за стойкость, мужество и отвагу будет присвоено гвардейское звание — третьей гвардейской кавалерийской дивизии. С января 1942 года казачьи кавалерийские части были переведены в кадровый состав Красной армии.

Оккупация

В планах рейха Северный Кавказ и Кубань занимали особое место — врага интересовали и сельскохозяйственные ресурсы края, а также возможность добраться до нефтеносных районов — Баку и Грозного. В 1942 году враг двинулся в кавказском направлении: силы гитлеровцев в разы превосходили советские войска и по численности, и по вооружению. Тяжёлые оборонительные бои Красная армия вела на подступах к Новороссийску, Туапсе, Армавиру.

Оборонительный период битвы за Кавказ начался 25 июля 1942 года. На краснодарском направлении наступление осуществляли восемь дивизий 17-й армии генерал-полковника Руоффа при поддержке танков, артиллерии и авиации. В начале августа части 56-й армии занимают оборонительные рубежи на Краснодарском обводе, 9 августа противник вошёл в город. В тот же день нацисты захватили Ейск и Майкоп. В сентябре враг перешёл в наступление на туапсинском направлении.

С августа 1942 по февраль 1943 года длилась оккупация Краснодара и близлежащих к нему районов. По свидетельству историков, за несколько месяцев оккупации враги убили более 13 тыс. жителей Краснодара — это около 6,5% всего населения столицы края.

Начало 1943 года ознаменовалось Северо-Кавказской стратегической наступательной операцией, которую проводили силы Южного и Северо-Кавказского фронтов при содействии сил Черноморского флота. Красная армия нанесла крупное поражение группе армий «А» и освободила от противника Ставропольский край, часть Ростовской области и значительную часть территории Краснодарского края. Первым освобождённым от оккупантов районов Кубани стал Успенский район, а за последнюю неделю января советские войска очистили от захватчиков 32 района края и территорию нынешней Республики Адыгея.

12 февраля от врага очистили Краснодар, Кореновский, Роговской, Тимашевский районы. Гитлеровцы, зная о приближении Красной армии к Краснодару, 10 февраля сожгли заживо 300 человек — их заперли в здании, которое использовало гестапо. Еще несколько десятков краснодарцев нацисты повесили на улицах.

В конце февраля — в марте Красная армия освободила ещё около сотни населённых пунктов на Кубани. Бои велись и в небе: в апреле — июне 1943 года советская авиация произвела около 35 тысяч самолето-вылетов, противник потерял 1100 самолетов. За мужество и отвагу в этих боях 52 советским летчикам было присвоено звание Героя Советского Союза. В числе лётчиков, воевавших на Кубани, — будущий трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, а также «ночные ведьмы» 46-го гвардейского полка Евдокии Бершанской.

В конце мая жестокие бои развернулись за высоту 121,4, прикрывавшую дорогу на Тамань через станицу Варениковскую: высота получила название Сопка Героев и стала символом подвига советских воинов.

Всего, как было установлено краевой комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на Кубани, на территории Краснодарского края оккупанты и их пособники убили 61 тыс. 540 человек. На территории Кубани нацисты впервые применили душегубки: людей массово запирали в кузовах дизельных грузовиков, туда поступали отработанные газы с высокой концентрацией окиси углерода. Так были убиты более 13 тысяч жителей края. Более 130,5 тыс. жителей региона, в основном женщины и дети, были угнаны в Германию. Из Новороссийска перед его освобождением нацисты угнали практически всех мирных жителей.

Материальный ущерб, причиненный оккупацией, оценили в ценах тех лет в сумму около 15 миллиардов рублей.

Малая земля

Навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны подвиг защитников Малой земли — так называется плацдарм в районе Станички (мыс Мысхако) южнее Новороссийска. Здесь в феврале 1943 года с целью освободить Новороссийск высадился десант из отряда под командованием майора Цезаря Куникова и партизан.

Командир десантного отряда, захватившего плацдарм «Малая земля», майор Цезарь Куников

На Малой земле. 1943

225 дней длилась героическая оборона Малой земли. Только 17 апреля при попытке наступления немцев на плацдарм было сброшено 2,5 тыс. бомб — сами её защитники называли Малую землю «огненной землёй».

Боец РККА передвигается по ходу сообщения на плацдарме «Малая земля»

Л. И. Брежнев на Малой земле

9 сентября началась операция по взятию Новороссийска: с плацдарма в районе Станички наступала одна из трёх групп войск. 16 сентября Новороссийск был освобождён. Эта дата считается также датой окончания обороны Малой земли. За мужество и отвагу на Малой земле 21 воин был удостоен звания Герой Советского Союза.

До полного освобождения

После освобождения Новороссийска Красная армия продолжила стремительное наступление и 17 сентября уже полностью освободила территорию Крымского района, который в течение полугода находился на линии фронта.

27 сентября врага выгнали из Темрюка, 3 октября советские войска освободили Тамань. Уже 9 октября от нацистов очистили северный выступ Таманского полуострова, косы Чушка и Тузла — немца полностью изгнали из Краснодарского края.

Вечером 9 октября 1943 года в 22:00 в Москве в честь освободителей Таманского полуострова был дан салют из 20 артиллерийских залпов.

Всё для фронта, всё для Победы

До полного освобождения края было ещё несколько месяцев, а Кубань уже была готова к работе на трудовом фронте. На 1943 год для региона был утверждён план по поставкам в армию 10 тыс. тонн пшеницы и кукурузы, 5 тыс. тонн ячменя, проса, 480 тонн растительного масла, двух тысяч тонн мяса, а также сена, фуража, сливочного масла и прочей сельхозпродукции. Помогали и своим жителям: были приняты решения о создании денежных и продовольственных фондов для помощи семьям фронтовиков.

В мае 1943 года правительство РСФСР выделило Краснодарскому краю 1,5 млн рублей на восстановление народного хозяйства. Были приняты постановления о первоочередных мероприятиях по восстановлению хозяйства г. Краснодара и Краснодарского края, на капитальное строительство было выделено более 74,8 млн рублей.

На начало сентября 1943 года в крае сумели восстановить работу более чем двух тысяч колхозов, 154 МТС, 108 совхозов.

В регионе восстанавливалось столько важное и для экономики, и для армии железнодорожное сообщение. 29 октября 1943 года от станции Крымская до станции Новороссийск прошел первый железнодорожный эшелон с грузами для фронта. В восстановлении железных дорог Крымская — Новороссийск и Крымская — Тамань приняли участие более трёх тысяч комсомольцев.

Предприятия и другую инфраструктуру также восстанавливали всем миром. Так, для восстановления цементного завода «Пролетарий», вагоноремонтного и судостроительного заводов, предприятий «Октябрь» и «Красный двигатель» в Новороссийск отправились около 1 тыс. 250 человек, преимущественно — женщины и девушки.

В числе крупных строек на Кубани также — железнодорожный мост через Керченский пролив длиной 4,4 тыс. м, построенный ударными темпами в январе — ноябре 1944 года, но разрушенный ледоходом в феврале 1945 года, и строительство гидроэлектростанции в Майкопе на реке Белой. К концу 1944 года в Краснодаре восстановили 21 промышленное предприятие, заработали 32 школы, более полусотни детсадов, к довоенному уровню постепенно возвращалось число медицинских учреждений. По итогам 1944 года колхозники края в два раза превысили объёмы сданного государству хлеба по сравнению с 1943 годом.

Герои Кубани

За подвиги, совершённые во время Великой Отечественной войны, звания Героя Советского Союза были удостоены 289 кубанцев, жителей Краснодарского края, в том числе и участники партизанского движения братья Евгений и Гений Игнатовы. 115 советских воинов получили высшую награду за героизм в боях на территории Кубани. 67 уроженцев Кубани стали полными кавалерами ордена Славы. Всего боевыми орденами и медалями были награждены более 13 тыс. воинов с Кубани.

Могила братьев Игнатовых в Краснодаре MrYantit

Около 470 тыс. жителей края из ушедших на фронт домой не вернулись.

За вклад в Победу над нацистами городу Новороссийску присвоено звание «город-герой», ему вручены Золотая Звезда Героя, орден Ленина и орден Отечественной войны первой степени.

Боевыми орденами Отечественной войны первой степени награждены города Сочи и Туапсе. Сочи, где в годы войны в общей сложности работало 111 госпиталей, награждён также боевым орденом «За подвиг Милосердия».