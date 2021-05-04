Алтайский край, , 12:41 — REGNUM Министерство образования Алтайского края заявило, что не собиралась срывать профильный нацпроект. Об этом сообщает «ПолитСибРу» со ссылкой на регионального министра Максима Костенко.

Чиновник заверил, что в первые недели апреля ведомство подготовила необходимую конкурсную документацию, техзадание и коммерческие предложения.

«На согласовании уже почти 50% закупок, до 15 мая будет объявлено 100%. Соответственно, в июне заключим контракты и ожидаем поставки к 1 сентября», — пояснил министр образования Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Алтайский край вошёл в число 15 регионов, руководству которых до сих пор не объявило конкурсы в рамках нацпроекта «Образование», стало известно в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ, которую 30 апреля провёл глава ведомства Сергей Кравцов. Организационные выводы будут сделаны после 15 мая.

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