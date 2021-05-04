Петрозаводск, , 12:41 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявлен 41 новый случай коронавирусной инфекции. Это на три случая меньше, чем сутками ранее. Об этом 4 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Таким образом за первую часть майских праздников в регионе сохранился примерно тот же уровень суточной выявляемости, который наблюдалась в последнюю неделю апреля.

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Всего с начала пандемии в республике выявлено 45 929 инфицированных, из них 44 022 человека выздоровели, в том числе 56 жителей были выписаны за последние сутки. От COVID-19 скончалось 480 жителей Карелии, в том числе три новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7479,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3292,5 случая, по Северо-Западу — 5771,3», — указали в оперштабе.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5897 пациентов, из них 137 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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