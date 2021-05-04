Калуга, , 12:40 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 52 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 мая. Днём ранее, 3 мая, в регионе было зарегистрировано 54 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 271 человек, 1466 человек находятся на лечении, 32 тыс. 490 человек выздоровели.

За минувшие сутки в регионе подтверждены два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе скончались 315 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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