Миасс, Челябинская область, 4 мая 2021, 12:35 — REGNUM В Миассе Челябинской области предпринимателя оштрафовали за незаконное предоставление потребительских займов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Нелегальная деятельность велась в комиссионных магазинах. Деньги предоставлялись под залог имущества. Проверяющие усмотрели в этом профессиональную деятельность, на которую бизнесмен не имел права.
Против гражданина завели административное дело. Мировой судья оштрафовал мужчину на 20 тыс. рублей.