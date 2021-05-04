Миасс, Челябинская область, , 12:35 — REGNUM В Миассе Челябинской области предпринимателя оштрафовали за незаконное предоставление потребительских займов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Нелегальная деятельность велась в комиссионных магазинах. Деньги предоставлялись под залог имущества. Проверяющие усмотрели в этом профессиональную деятельность, на которую бизнесмен не имел права.

Против гражданина завели административное дело. Мировой судья оштрафовал мужчину на 20 тыс. рублей.