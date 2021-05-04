Эдмонтон, Канада, , 13:02 — REGNUM Контракт новичка заключил с российским голкипером Ильей Коноваловым хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз», который играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 4 мая сообщает пресс-служба канадской команды.

Уточняется, что соглашение между «Эдмонтоном» и 22-летним российским хоккеистом рассчитано на двухлетний срок. При этом голкипер был выбран канадским клубом на драфте НХЛ 2019 года в третьем раунде под общим 85-м номером.

Отметим, Илья Коновалов провел всю свою игровую карьеру в системе ярославской команды «Локомотив». В завершившемся сезоне он принял участие в 19 матчах в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и выиграл в девяти из них. Всего провел в КХЛ 111 матчей, отражая в среднем по 92,2 броска.