Москва, , 12:36 — REGNUM Запуск пассажирского транспорта по Москва-реке требует больших затрат. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями города, запись которой была размещена в блоге чиновника 4 мая.

Пассажирские перевозки по Москва-реке потребуют реконструкции и обеспечения безопасности причальных стенок, создания касс по продаже билетов и другой инфраструктуры, а также найма обслуживающего персонала, отметил глава города. В итоге стоимость проезда на этом виде транспорта будет значительно выше, чем на других.

«Если все делать по инструкции, то каждый билет на трамвайчике (речном, по Москва-реке — прим. ИА REGNUM) будет равен пяти стоимости такси», — сказал Собянин.