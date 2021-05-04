Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM В 2020 году губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов получил доход в размере 4 млн 48 тыс. рублей. Это примерно на 200 тыс. рублей больше, чем в 2019 году. Супруга градоначальника за прошлый года заработала 11 млн 516 тыс. рублей (в 2019 году — 10,1 млн рублей). Это следует из опубликованной Смольным декларации о доходах и имуществе губернатора.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

В собственности губернатора Петербурга находится три земельных участка (1600, 1500 и 22 кв. метра), 150-метровая квартира, половина жилого дома площадью 120 кв. метров и гараж (31 кв. м), которого не было в декларации за позапрошлый год. В пользовании у Беглова — квартира в 106 кв. метров.

У жены губернатора Натальи Бегловой собственности побольше. В состав недвижимости входит земельный участок площадью 988 кв. метров, половины еще двух земельных участков (1201 и 518 кв. м), жилой дом (61 кв. м) и половина жилого дома (242 кв. м), а также четыре квартиры (35, 56, 106 и 158 кв. м) и гараж. В пользовании — еще один земельный участок и машино-место. У жены губернатора есть автомобиль Mercedes-Benz E300.