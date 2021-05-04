Нур-Султан, 4 мая 2021, 12:32 — REGNUM Общий долг жителей Казахстана по налогу на транспорт составляет 30,7 млрд тенге ($71,7 млн). Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов республики.
Основная сумма долга составляет 26,8 млрд тенге ($62,6 млн), пени — 3,8 млрд тенге ($8,9 млн). Жители Алма-Аты задолжали государству 6,1 млрд тенге ($14,3 млн), Алма-Атинской области — 4,8 млрд тенге ($11,2 млн), Нур-Султана — 3 млрд тенге ($7 млн). В числе должников по транспортному налогу числятся более миллиона человек.
Отметим, согласно законодательству Казахстана, каждый день начисляется пеня при просроченном долге на транспортный налог. С 24 августа 2020 года в Казахстане объявили налоговую амнистию для физических лиц.