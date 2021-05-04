Москва, , 12:31 — REGNUM В 2021 году город Сочи стал более популярным направлением для путешествий с дошкольниками на майские праздники, чем Москва. Об этом 4 мая сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

По данным сервиса, в 2021 году доля направлений среди путешествующих с детьми дошкольного возраста (до шести лет включительно) в Сочи составила 19,34%, в Москву — 13,29%, Симферополь — 12,89%.

8,03% «детского» пассажиропотока приходится на Санкт-Петербург, 6,32% — на Калининград, 5,79% — на Анапу, 4,08% — на Минеральные Воды. Замыкают десятку направлений лидеров Самара (2,76%), Екатеринбург (1,71%) и Хабаровск (1,58%).

В свою очередь, в 2019 году в Москву путешественники с детьми отправлялись чаще, чем в Сочи: доля этих направлений составляла 15,5% и 12,2% соответственно.

По сравнению с 2019 годом для поездок на майские праздники с ребенком стала гораздо популярнее Анапа, которая поднялась в рейтинге с десятого на шестое место.

В анализе учитывались путешествия с детьми дошкольного возраста (до шести лет включительно). Эксперты центра проанализировали билеты туда-обратно, оформленные для вылета с 1 по 10 мая (с датой бронирования после 1 марта).

По данным сервиса, средняя продолжительность поездки с детьми на майские праздники составляет 6−10 дней, а бронируют билеты на самолет чаще всего за 3−4 недели.