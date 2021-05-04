Новотроицк, Оренбургская область, 4 мая, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Новотроицке Оренбургской области полиция проводит проверку по факту травмирования годовалого ребенка, сообщает 4 мая пресс-служба УМВД по региону.

Открытое окно

Информация о поступлении маленького пациента с ушибом грудной клетки в больницу поступила правоохранителям из лечебного учреждения.

«Предварительно со слов бабушки установлено, что ребенок получил травмы в результате падения из окна балкона своей квартиры, расположенной на втором этаже», — сказали в полицейском ведомстве.