Киев, , 15:01 — REGNUM Писатель Джонатан Лителл отказался от издания романа о Холокосте «Благоволительницы» на Украине. Об этом написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 4 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Причиной такого решения стала неудачная попытка украинского издательства «Старый Лев» навязать автору «послесловие» к роману от некоего украинского историка.

«Для нас, как для издателя, принципиально важно было, чтобы послесловие, которое объясняло бы контекст событий романа с украинской точки зрения, таки было включено в издание», — сказано на странице издательства в социальной сети Twitter.

Долинский рассказала, что события книги происходят на Украине во время Великой Отечественной войны. Бывший офицер СС воспоминает о своей службе и массовых убийствах евреев.

«На Украине появились новые книжные инквизиторы. Ранее эту функцию исполняло Госкомтелерадио, а теперь издательство «Старый лев» взяло на себя эту позорную функцию», — прокомментировал глава Украинского еврейского комитета.

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский поинтересовался, как скоро другие украинские издательства проявят интерес к роману?

«Очень смешная история с издательством, полагаю, что речь идёт о немного неудобной правде», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее в Киеве при поддержке местной власти состоялся неонацистский марш, посвящённый дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позже, после негативной реакции Германии, Израиля, событие «осудил» президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте ранее в этом сюжете: «После пинка хозяев» — офис Зеленского лицемерно осудил нацистский марш