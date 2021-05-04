Киев, 4 мая 2021, 15:01 — REGNUM Писатель Джонатан Лителл отказался от издания романа о Холокосте «Благоволительницы» на Украине. Об этом написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 4 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Причиной такого решения стала неудачная попытка украинского издательства «Старый Лев» навязать автору «послесловие» к роману от некоего украинского историка.
Долинский рассказала, что события книги происходят на Украине во время Великой Отечественной войны. Бывший офицер СС воспоминает о своей службе и массовых убийствах евреев.
Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский поинтересовался, как скоро другие украинские издательства проявят интерес к роману?
Напомним, ранее в Киеве при поддержке местной власти состоялся неонацистский марш, посвящённый дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позже, после негативной реакции Германии, Израиля, событие «осудил» президент Украины Владимир Зеленский.
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