Барнаул, , 12:28 — REGNUM Риск обрушения в аварийных домах Барнаула сохраняется. Именно поэтому по итогам внеочередного заседания комиссии города составлен очередной перечень аварийных зданий, вызывающих наибольшую обеспокоенность в связи с их техническим состоянием. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил официальный телеграм-канал городской мэрии.

Ветхое жилье Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2021 года властям Барнаула пришлось срочно выселять жителей сразу из двух аварийных объектов, признанных таковыми ещё в 2013 и 2019 годах. В ночь на 6 апреля стали рушиться несущие конструкции жилого строения по ул. 1-я Западная, 51, людям пришлось выпрыгивать из окон.

Не успел СКР возбудить уголовное дело по статье «Халатность», как в столице региона вновь произошло обрушение: рассыпалась кирпичная кладка наружной стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54. По итогам обследования строение признано непригодным для проживания.

Читайте также: Обрушения в жилых домах Барнаула: власти занялись аварийными объектами