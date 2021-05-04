Мадрид, , 12:26 — REGNUM Представительницы движения Femen, известные своими провокационными действиями в виде обнажения перед известными политиками, провели акцию протеста у одного из избирательных участков в автономном сообществе Мадрид. Кадры акции показал телеканал «La Hora de La 1».

Активистки выразили свой протест в отношении представительницы национал-консервативной партии Испании «Голос» (Vox) Росио Монастерио, которая должна была отдать свой голос на указанном участке.

На телах представительниц Femen краской был выведен лозунг «No es patriotismo — es fascismo» («Это не патриотизм — это фашизм»).

На кадрах видно, как представители полиции задержали нескольких девушек сразу после начала их акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в автономном сообществе Мадрид проходят досрочные выборы в местный парламент.