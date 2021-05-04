Пенза, , 12:44 — REGNUM На территории Пензы в первом квартале 2021 года зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на это, руководителям органов системы профилактики даны поручения организовать во всех образовательных учреждениях города целевые родительские собрания с демонстрацией тематических видеофильмов.

В рамках межведомственной операции «Подросток» городские власти планируют утвердит планы мероприятий в летний период для проведения рейдов по семьям «группы риска», местам массового скопления и отдыха подростков на территории районов Пензы, сообщает пресс-служба мэрии.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе до 1 июля в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» оборудуют по стандартам безопасности еще 22 пешеходных перехода.

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