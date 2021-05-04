Сеул, , 15:00 — REGNUM Футболисты из сборной КНДР не будут принимать участие в азиатских отборочных матчах Чемпионата мира по футболу 2022 года, которые должны пройти в июне в Южной Корее. Об этом сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, на прошлой неделе Футбольная ассоциация КНДР направила в Азиатскую конфедерацию соответствующее уведомление. В качестве причины названы опасения по поводу коронавирусной инфекции.

Отметим, что Северная и Южная Кореи входят в группу H во втором раунде азиатских отборочных матчей на ЧМ-2022, наряду с Туркменией, Ливаном и Шри-Ланкой. В каждой из восьми групп по пять стран. Победитель каждой группы, и четыре лучшие команды по количеству очков, занявшие вторые места, пройдут в третий раунд.

Напомним, что второй раунд начался в сентябре 2019 года и должен был возобновиться в марте 2020 года. Однако большинство матчей были перенесены на июнь 2021 года.

Азиатская футбольная конфедерация отказалась от прежнего формата домашних и выездных матчей и решила, что пять стран в каждой группе должны собраться в одной стране, чтобы завершить все оставшиеся матчи с 31 мая по 15 июня текущего года.

Южная Корея была выбрана в качестве страны-хозяйки оставшихся матчей группы H. Южнокорейская сборная должна сыграть с командой Туркмении 3 июня, Северной Кореи — 7 июня, Шри-Ланки — 11 июня, Ливана — 15 июня.

Ожидается, что Азиатская футбольная конфедерация попросит Северную Корею пересмотреть своё решение.