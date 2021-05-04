Томск, , 12:24 — REGNUM Ещё шесть человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в региональном оперативном штабе.

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Все шесть пациентов входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, уточнили в оперштабе.

Таким образом, за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 407 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Томской области выявили 32 222 носителя коронавируса, выздоровели 31 211 человек.

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