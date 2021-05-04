Оренбург, , 12:23 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 62 новых заражения коронавирусом, сообщает 4 мая оперштаб по борьбе с COVID-19. Показатель продолжает снижаться. Для сравнения, за сутки, по состоянию на 3 мая, фиксировалось 65 фактов.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 42 599 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 2173,51 случая заболевания.

Выздоровели 38 668 человек. На сегодняшний день в больницах лечение получают 424 человека с диагнозом COVID-19. Состояние 161 пациента оценивается как тяжелое.

Число жертв коронавирусной инфекции достигло 873. За последние сутки подтвердили шесть смертей.