Москва, , 12:35 — REGNUM Москва-река слишком извилиста, что замедляет скорость перемещения по ней пассажирского водного транспорта. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями города, запись которой была размещена в блоге чиновника 4 мая.

«Слишком прерывистая у нас река, слишком извилистая», — сказал глава столицы.

Поэтому маршрут, перемещение по которому на автобусе занимает 30−40 минут, на речном трамвае растягивается на полтора-два часа, отметил чиновник.

«Поэтому это локальные маршруты на одну-две остановки, которые, возможно, будут востребованы. И это больше связано с туризмом», — подчеркнул Собянин.

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